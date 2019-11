News Cinema

Après 37 ans, E.T. revient rendre visite à son ami Elliott pour les vacances. Pendant son séjour, E.T. apprend qu’Elliott a maintenant une famille à lui et que la technologie a complètement changé sur Terre depuis sa dernière visite.

Pour fêter Thanksgiving, Xfinity (nom commercial de Comcast) s'offre E.T. l’extraterrestre, dans le cadre d'une publicité intitulée ‘A Holiday Reunion’. Pour toucher la cordre sensible des nostalgiques, Henry Thomas reprend son role d'Elliott.