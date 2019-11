Ça y est c'est officiel ! Cyberpunk 2077 arrive dans sa phase finale de développement.



C'est à travers une vidéo postée sur Youtube que CD Projekt Red a communiqué les grandes lignes de son dernier rapport financier.







On y apprend que la santé du studio est au beau fixe, puisque la licence The Witcher leur aurait permis, entre autres, d'engranger 20 millions d'euros sur l'exercice fiscal 2019, soit 38% de plus que l'an passé.



CD Projekt a également acquis de nouveaux locaux dans une logique d'expansion. La présentation de leur futur RPG AAA est toujours attendue.



Dernière information et non pas des moindres, c'est que l'équipe de Cyberpunk 2077 va désormais se focaliser sur la localisation en langues étrangères de son jeu.

Un tel avancement, à 5 mois de la sortie, devrait empêcher des phases intensives de travail (crunch) connues dans le milieu.



CD Projekt dispose ainsi d'un délai confortable pour peaufiner son titre et l'optimiser aux petits oignons.



La date de sortie est toujours fixée au 16 avril 2020.