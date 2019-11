E/B a il trouvé grace auprès du Roi des Stratèges FR de Type ACIER ? C'est ce qu'on vas voir tout de suite !







+ Direction Artistique !

+ L'OST !

+ Moins linéaire que S/L !

+ L'Exploration des Terres Sauvages !



+ Le Comportement des Pokémon Sauvages !

+ Le jeu est Équilibré, on finir quelques niveau en dessous du Boss Final (Si tu ne Farm pas bien sur)

+ Un minimum de réflexion dans les combats, principalement en Arène.

+ Multi-Exp est bien conçu

+ Le Dynamax est Fun, rend les combats plus épiques et est présent quand il faut.



= La réduction des Pokemon permet aux nouveaux et Casual de s'y remettre. 400 Pokemon rend l’apprentissage plus simple. ainsi que tous les Attrapper !

= Le jeu est un peu court, il l'as fini en 15 H. (moi 23 H je rappelle, moi j'ai perdu du temps à cause de Rosemary qui avait tué ma Team)



- Animations un peu foutage de G*****, Animation recyclés de la 3DS, ça ne justifie en rien le Cut.Pas d'animation de Contact.

- Scénario le plus Claqué de la License, le plus mal fichu depuis R/B et Crystal, Les Légendaires sont mal amenée, la Team Yell et Rosemary même il aime bien Rosemary (et moi aussi) est juste une Vaste Blague (et même pas une Blague Carambar) ils ne servent à RIEN ! La Team Skull et Rocket étaient meilleur.

- Le Dynamax arrive trop facilement dans l'Histoire, sans explication.



- Le Lien entre le Scénario et L'aventure est très mal fignolé : son exemple est celui ou pour lancer la fin du jeu, on est invitée à un resto par le Maître qui est en retard, ça arrive d'annuler un resto faut pas déconner ou on décide de tout caser pour aller la ou il est pour lui dire qu'il est en retard. "Facepalm"

- Les Terres Sauvages ne sont aussi impressionnantes qu'elle aurait du l’être, parce que Gamefreak as trop exagéré en disant que ça vas être comme BOTW, on as 2 Régions de BOTW, ect, mais c'est pas le cas car on est trop limité dans nos mouvements, on peut juste marcher et c'est tout.



- Il y as quelques Gitch visuels.

- Curydex et le Camping sont INUTILES ! ( Le Pokémon qui nous suit, je suis sur que ça aurait été plus appréciée), et on joue pas à Pokemon pour les mini-jeux, M**** !



La Conclusion : Le Jeu est beau et bien équilibrée, mais le Scénario est vraiment très, très, très mauvais (et la il y aucune excuse de délai ou de budget) Même pour un Pokémon et les features supplémentaires sont très décevantes.



Conclusion Finale ! C'est Fun et c'est un jeu Pokémon, vous passerez un bon moment dessus, faut quand même se l'avouer, même si vous en colère contre Gamefreak, vous passerez un bon moment dessus, ça reste un bon jeu Pokémon. MAISdés qu'on approfondi, on voit qu'il as beaucoup de faiblesses, ça as vraiment été sur-vendue par Gamefreak et je trouve ça assez dommage.



C'est le resto chinois à coté de chez toi (j'aurais dit un Mc-Do) c'est bien mais sans +, tu y vas par habitude parce que tu sais ce que tu auras, et c'est correct et que tu veux pas aller plus loin , mais que la prochaine fois tu prendra le métro pour aller dans un bon resto (comme Digimon Petit Monstre Tu ..........)



Donc Faut il acheter Pokémon Épée et Bouclier ? Oui pour le Kiff, Non si vous cherchez un jeu Incroyable.