Note: Cet article peut contenir des spoils sur la saga Muv Luv.Cette nuit, le développeur et éditeur "âge" a révélé dans un stream "still breathing" plusieurs annonces à propos de l'univers de Muv Luv, jeu très coté dans le monde des visuals novels. Attendu au tournant, ce live fêtait le vingtième anniversaire de "âge" qui en a profité pour lancer des annonces surprises. Après des mois de silence, les fans connaissent à présent le futur de la licence.Commençons par l'annonce qui plaira le plus aux fans:. Sorti en 2006, Muv Luv Alternative est l'histoire de Takeru Shirogane, jeune étudiant qui a eu le malheur d'atterir dans un monde où l'humanité combat son pire ennemi à bord de méchas (Les TSF), les BETA, des extraterrestres meurtriers. Cette véritable épopée de Science-Fiction lui a valu la place numéro 1 sur le site de VNDB (site classant les meilleurs VN). Pour l'instant, nous devons nous contenter de quelques concepts-art ainsi qu'aucune date fixée.Source: https://twitter.com/enjoievan/status/1186597748058906624 . Ce visual novel, nous racontant l'histoire mouvementée d'un triangle amoureux autour de Takayuki Narumi, est très connu au Japon mais aussi par son adaptation en anime dans le monde occidental (sous le nom de "Rumbling Hearts"). "âge" a été assez avare en détail et nous redonne l'occasion de revoir cette image:La troisième annonce est un rêve des fans de Muv Luv.. Malheureusement, même si cela arrivera bientôt, les informations n'arriveront pas tout de suite.C'est un jeu en 3D d'action développer par des vétérans de Square-Enix (ce n'est pas un gacha mobile) qui nous permet de manier des TSF contre les BETA. En voici une vidéo:Pour finir, âge a confirmé continuer sur la suite de Muv Luv Unlimited - The Day After 3, The Day After 4 sur mobile. Ce VN se focalise sur les événements succédant à Muv Luv Ulimited qui se termine par l'Opération Babylon, où il s'agit pour l'humanité d'abandonner la Terre et de bombarder la planète de bombes (les G-Bomb). Nous suivons Tatsunami Hibiki dans un monde en péril, toujours sous la menace des BETA. Ce VN n'est hélas jamais sorti du Japon.