Bonjour Comme je sais qu'il y a quelques amateurs de dessins sur le site, je vous partage le lien d'un blog que je viens de faire avec quelques un de mes dessins fais au crayon papier....j'attends vos retours et surtout soyez critique , il n'y a pas de pb , mon but est de progresser...merci http://repro-realiste.over-blog.com/

posted the 10/16/2019 at 03:53 PM by yoyobzh