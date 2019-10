League of Legends : Wild Rift :

TeamFight Tactics Mobile :

Legends of Runeterra :

Project A :

Project L :

Projet F :

Arcane :

connu poureta décidé de faire une multitude d'annonce concernant plein dePrévu pour, il s'agit ni plus, ni moins qu'une version deà destination desCette version comportera des parties un peu plus courtes (on parle de 15-20min) ainsi qu'uneà ses débuts.TeamFight Tactics sera porté sur mobile et permettra le crossplay avec la version PC.Il s'agira d'undans l'univers de LoL, reprenant ses Champions., ils promettent que le déblocage de cartes ne sera pas fastidieux.Pré-inscription ici (pour recevoir un cadeau) :Un(sans rapport à l'univers de LoL), avec des personnages aux, le tout se déroulant sur Terre, dans un futur proche.Plus d'information l'année prochaine.Cette fois, ça sera unavec les perso de LoL, peu d'information hormis cette vidéoEncore très mystérieux, ce jeu utilisera en tout cas les Champions de LoL dans un style qui devrait soit être du Hack'n'Slash, soit un pseudo mmo ??Le jeu est à peine au commencement de son développement.Une image à été montréeEt on finit les annonces non pas pour un jeu mais pour unedans l'univers de LoL prévu pour 2020, elle étoffera le lore du jeu et devrait se concentrer sur deux Champions emblématique de LoL.Voilà l'ensemble des annonces de, à savoir beaucoup de projets, certains sans pression mais d'autres avec certaines prises de risques.