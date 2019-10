Depuis hier soir il est possible de tester la Bêta de xCloud pour les membres XBOX insiders Américains, Anglais et Coréens et le moins que l'ont puisse dire c'est que les retours sont plutôt bons sur ce Threads Resetera quelques vidéos commencent à fuiter également ici nous pouvons voir Killer Instinct sur une Tablette

Who likes this ?

posted the 10/15/2019 at 10:48 AM by diablo