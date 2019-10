PS4 Pro utilise une résolution dynamique, la résolution la plus basse constatée étant 1920x1080p et la résolution la plus élevée détectée 2560x1440p. La résolution la plus courante sur PS4 Pro semble être 2560x1440p - 60fps.Xbox One X utilise une résolution dynamique, la résolution la plus basse constatée étant 2304x1296p et la résolution la plus élevée détectée étant 3840x2160p. Le nombre de pixels à 2304x1296p et 3840x2160p semble être rare sur Xbox One X avec une résolution commune de 3072x1728p - 60fps.PS4 utilise une résolution dynamique, la résolution la plus basse trouvée étant 1344x756p et la résolution la plus élevée constatée étant 1920x1080p - 30fps.La seule résolution trouvée sur Xbox One était 1344x756p - 30fps.Source VG TECH