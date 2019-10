Évocatrice sur les choix (douteux) de Game FreakEt ça m'a fait sourire, j'avoue(Perso, j'aurais vu Smogogo de Galar Acier/Poison, et bien sur Fée pour le Ponyta de Galar)

posted the 10/09/2019 at 05:17 PM by arquion