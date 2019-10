Ceux qui ont suivi le Live de 24 Heures Trop Long savent qu' un Pokémon My Liittle Poney ...... Ponyta Forme Galar as été annoncée. Mais aujourd’hui on as eu du nouveau.https://twitter.com/serebiinet/status/1181860952091877376?s=21Bon ben il sera exclu Bouclier et de Type Fée ! Ça me fait encore + hésiter qu' avant pour savoir quelle version je vais prendre.Sinon vous pensez que Galopa Galar aura des ailes ?Edit : D’après Pokebip son talent sera Pastel Veil pour Voile Pastel. Je vois pas du tout ce que ça peut donner.