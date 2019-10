... il s'agit de l'Eswap Pro Controller, un manette où l'on peut inverser le stick et la croix directionnelle.



Et bien plus encore, regardez la vidéo.

(Petit doute sur la qualité final du produit, mais c'est bien pensé hormis ça)



Compatible PS4 et PC, date de sortie le 5 Novembre.

l’eSwap est d’ores et déjà en précommande sur le site de Thrustmaster dédié à cette manette, au tarif de 169,99€. Les packs de customisation annoncés seront quant à eux vendus 29,99€ chacun.