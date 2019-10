https://www.kickstarter.com/projects/487194305/demons-of-asteborg-for-the-sega-mega-drive-genesis/description Bonsoir à tous, Nouveau projet kickstarter . Une nouvelle cartouche Megadrive qui à l'air bien sympathique. Je vous laisse aller juger par vous même sur le lien, et partager le projet autour de vous

Like

Who likes this ?

posted the 10/04/2019 at 10:13 PM by floflo