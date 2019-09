Petit post juste pour déclarer ma flamme à cette licence!



Certains jeux de voitures sont parfois beaux mais avec leur moment un peu plus "bof" genre Driveclub ou GTSport. Forza Horizon est constamment beau.



Pour faire simple, je joue sur une XB1 de 2013 et chaque Forza Horizon me fout une claque graphique. FH2, 3 et 4 : j'ai pas de mot pour décrire leur beauté. Vraiment le cocktail parfait de fun, gameplay et graphisme. Difficile pour moi de pas comparer tous les autres jeux de bagnoles à FH, et quand je vois le nouveau Need for speed eh bien ça fait pas rêver.

Pour moi, FH est devenu un system seller et j'achèterai la next gen Xbox juste pour cette licence. Et pourtant je fais tous mes jeux sur play 4, mais la Xbox est devenu synonyme pour moi de Forza Horizon.