Animation chinoise

Actu Donghua en Chine.

Article source http://lantredudragonazur.home.blog/2019/09/22/actu-hebdo-du-donghua-double-format-du-9-au-21-septembre-2019/ Suite à un manque de temps et a beaucoup de retard accumulé, je n’ai pas pu faire une actu hebdo la semaine dernière. Je vais essayer de me rattraper cette semaine.Tout d’abords, voici un lien vers la chaîne Youtube créée récemment et qui est associée au site. Cette chaîne aura surtout pour fonction d’héberger les trailers que j’ai téléchargés de Bilibili et qui illustrent des articles d’actus. Il peut-être à ce titre intéressant de regarder les anciennes vidéos que j’avais mis en lien sur d’anciens articles et qui sont maintenant directement uploadées dans cette chaine.Enfin, comme toujours, voici le lien vers le profil Bilibili qui me sert de source pour la plupart des informations que je transmet dans ces actus hebdo.Je ne vous le cache pas, l’essentiel de l’actualité tourne autour du succès du filmdans le cinéma chinois. Ce sera le troisième film de l’année à avoir réussi ce tour de force avecet. Les deux précédents ayant été licensés aux USA, on peut espérer quebénéficiera aussi d’un tel traitement.Voici une affiche pour célébrer la sortie (très ponctuelle) deetconnait un succès en Nouvelle Zélande et en Australie. Les chiffres pour le cinéma américain seront bientôt annoncés et s’avéreraient être bons aussi. Je tiens à cependant préciser qu’il s’agit de bons chiffres pour une production chinoise ! Par rapport à un Disney, les chiffres n’ont absolument rien à voir !Trailer deLe filmsera présent au festival de Londres 2019Trailer deLe film «» sera mis en ligne lors du festival de la mi-automne. Voici un poster du film.Le filma dépassé les 100 million de yuan au box officeAfffiche pour le film «qui sort le 18 Octobre 2019La série animée 3Dcommence enfin a être diffusée sur Tencent vidéo. Il s’agit de la suite de la première saison ( épisode 17 à 3et s’est une exclusivité de Tencent.Diffusion deen avant première sur Tencent vidéo le 10 Septembre.PV dePrésentation et affiche de la série «Sorti d’un MV pour le filmqui sera diffusé prochainement.PV n 2 depetite vidéo pour la promotion dequi sera diffusé lors du festival de la mi-automne.trailer de l’animeImages pour la deuxième saison dequi sera diffusée à partir du 6 Novembre.Tencent annonce que sa série exclusive pharea dépassé les 10 milliard de yuan.est une série faites par Sparkly Key et est de mon point de vu loin d’être ce que le studio fait de mieux. Il est clair que Tencent n’est pas prêt de les lâcher.Le filma dépassé les 200 millions yuan au box officeQuelques concept art de, une licence originale qui sera animé par Sparkly Key.Sorti d’un MV pour la sérieLe filmcontinue à enchaîner les recors en Chine en enregistrant plus de 4,9 milliard de yuan en vente de ticket de cinéma.Le filmcontinue sa promotion avec la diffusion de posters.Dernier trailer deavant la sortie du film.trailer de, une exclusivité Iqiyi. Honnêtement, je ne suis vraiment pas emballée du tout. Il sera diffusé à partir du 2 Novembre.trailer de «La date de sortie du filma été annoncée, le film sortira le 1er Janvier 2020.Capture d’écrans pour le film «Avec la diffusion de l’épisode 6, la diffusion de la première moitié de la première saison d’est achevée.illustration de l’animeIllustration pour la sériequi sortira sur Bilibili à partir du 23 Septembre