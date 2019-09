Ouah ce chapitre de malade. Je l'es lu ce matin mais je suis toujours choqué.

Je sais pas ce que prépare oda mais on s'approche de la fin du manga.

Putain je sens qu'on aura une nouvelle grosse guerre entre pirates et marine apres wano.

On s'approche de la fin c'est sur.



SPOIL



J'espère que sabo n'est pas mort, pas possible que sabo meurt sans qu'ils nous le montre.

Shishibukai remis devant la scene,c'est un truc de fou.

Sa part dans tout les sens. On sais meme pas ce qui ce passe avec vivi.

J'ai envie de relire les 60 dernier chapitre de one piece pour voir si il y a pas d'indice sur la suite de l'histoire.

Ah ouais il y a le cpo aussi present a wano, law a t-il trahis et tout raconter au chef de wano. Je pensais juste qu'il partais suite a la defaite de luffy mais si il essaie de le doubler c'est autre chose.



Ah j'y pense on sais pas encore c'est quoi l'accident que va causer les compagnons de luffy(les autres capitaine pas c'est nakama).