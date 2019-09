Pour ce tarif vous aurez accès à :



- Le contenu en 4k et possible de le télécharger.

- Au début le catalogue sera peu fournie

- Nouvelle Série Apple Original qui a pour titre See avec Jason Momoa(Aquaman)



Le service sera gratuit pour tous ceux achetant achetant un iPhone, un iPad ou un Mac à l'avenir.



Disponible le 1er novembre de cette année.



La guerre est déclarée entre les futures plateformes de Streaming (AppleTv, Disney+) et Netflix.