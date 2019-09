Bonsoir les amis ! J'en appelle aux connaisseurs ! J'aurais besoin de quelques petites précisions, je me suis acheté un Home Cinéma Yamaha YHT1996 dans la semaine sur un coup de tête, bon pour ma part première acquisition pour ce type d'équipement donc pas trop de folie à 3000 eurosJe l'ai pas encore branché mais avant même de brancher j'ai une petite appréhension, parce que là je viens de mettre l'ampli de mon meuble TV, mais l'ampli rentre tout juste dans le meuble, genre il doit même pas avoir 1cm au dessus, j'ai lu à droite à gauche que l'évacuation de l'air sur les amplis s'effectuer du bas vers le haut, j'ai pensé à enlever les pieds mais apparemment c'est également essentiel, mais bon comme tout appareil électronique si t'as pas assez d'espace le machin va étouffer selon moi, après au niveau arrière, l'espace est ouvert donc il y aura pas de soucis de ce côté, mais bon je m'y connais pas assez sur ce type d'appareil pour savoir si ça chauffe hyper vite ou autre, surtout que les forums que j'ai consulté étaient assez vieux, environs de 5 à 10 ans, donc j'attends vos conseils ! Même si je pense que je vais quand même le mettre dans un petit meuble à côté parce que le meuble TV est tout neuf donc je vais pas tout changer pour un ampli quoi, merci de vos réponses !

posted the 09/04/2019 at 08:10 PM by bigboss18