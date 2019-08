Une ultime distribution de Pokémon aura lieu en Europe du 1er octobre en 15 novembre.Cette fois il s'agira de Lunala et de Solgaleo chromatique(qui sont officiellement encore shiny lock).Le Pokémon reçu dépendra de votre version (Lunala pour Lune et Ultra Lune, et Solgaleo pour Soleil et Ultra Soleil).La distribution se fera sous forme de code à retirer sans aucune doute chez Micromania.Rester à savoir si ils pourront nous suivre jusqu'a Galar, mais c'est une autre histoire