Le studio finlandais Remedy poursuit son petit bonhomme de chemin d’indépendant avec son prochain jeu Control , édité par 505 Games. Pour la sortie du titre aujourd’hui même, HCFR vous propose une interview du directeur du jeu, Mikael Kasurinen , qui nous parle de ses inspirations cinématographiques, de ce style graphique minimaliste atypique ainsi que de la genèse du projet. Pour mémoire, Mikael Kasurinen a une longue histoire chez Remedy avec les franchises Alan Wake et Max Payne . Après un bref passage chez Avalanche Studio puis Dice, Mikael renoue dès 2014 avec le studio finlandais en tant que directeur du jeu Quantum Break . Conçu sur le papier tel un metroidvania, Control est un premier pas vers un monde moins linéaire, où le joueur serait davantage maître de son expérience. Au menu, un jeu teinté de fantastique, des pouvoirs surnaturels et un flingue polymorphe. Une formule alléchante qui devrait donner un peu plus de peps encore aux gunfights. Avant de rendre un verdict dans notre prochain numéro du podcast HCFR, n’hésitez pas à venir partager votre avis sur le forum dédié ! L'interview en question VOST (n'oubliez pas d'activer les sous titres si vous les avez désactivé) : Source : https://www.homecinema-fr.com/video-gc2019-control-interview-de-mikael-kasurinen-game-director-chez-remedy/ Toutes nos vidéos : https://www.youtube.com/channel/UCHQ3EjLJqavvflJY80-tE8Q

posted the 08/28/2019 at 06:45 AM by bennj