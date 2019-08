Les joueurs PS4, Xbox ONE et PC en PLS qui ne peuvent pas jouer à Trials & Tribulations sans Wiimote.(Oui, la "nouvelle" VF est en faite celle de la version WiiWare qui était celle de la version DS. Bon, soyons pas mauvaise langue, 75% des fautes sont toujours là. Donc un quart des fautes ont été corrigées, champagne !)Disclaimer: L'image n'est pas de moi.

posted the 08/26/2019 at 07:26 PM by jofe