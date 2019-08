Tests

htoL#NIQ: The Firefly Diaries

Yomawari : Night Alone

PITCH :Vous contrôlez une petite fille qui se réveille dans une décharge (?) et qui ne souvient de rien, accompagné d'une luciole rose, Lumen. (en fait, c'est Lumen que vous contrôlez, la fille ne fait que suivre la luciole) vous vous mettez en route pour découvrir votre passé.GAMEPLAY :Dans Firefly Diaries, vous contrôlez donc une luciole (au stick ou au paver tactile) qui sera suivi par une petite fille avec des cornes.Le jeu est un jeu de survie dans lequel vous devrez interagir avec votre environnement en jouant avec les ombres.A tout moment, vous pouvez passer en mode ombre et interagir avec des points d'intérêt pour affecter le mode lumière. Ce qui est intéressant dans ce mode, n'est pas le fait de passer du clair à l'obscur mais que pour pouvoir interagir avec l'élément souhaité, il faut pour aligner les ombres entre elles pour qu'elle se chevauchent afin que umbra puisse avancer et accéder avec l'élément, car celle-ci ne peut se déplacer que dans les zones d'ombres.Et c'est a peu près tout. Vous ne ferez que ça, contrôler Lumen pour contrôler la petite fille.Malheureusement, la petite fille aura une latence par rapport à la luciole et il faudra en tenir compte, car la moindre erreur dans The Firefly Diaries est fatale.La petite fille, pourra grimper aux échelles, corniches, s'accroupir, abaisser des leviers etc mais ce sera toujours Lumen qui lui indiquera la marche à suivre.Alors, arrivé aux boss (papa/maman) le jeu ne vous proposera plus de compter sur votre skill de gamer mais sur votre chance de gamer.Mais a un niveau que seuls ceux qui ont déjà gagner l'euromillions peuvent réussir.Après une trentaine d'essais, j'ai tout simplement abandonné.J'ai quand même été voir sur le net pour savoir si je m'y prenais mal et bien non, un site qui en parlait, suggérait de filmer les scènes "clés" du boss, faire pause et se taper les scènes au ralentit pour savoir quel choix valider.Je vous donne un exemple: La mère durant le "combat" vous propose de tirer la bonne carte parmi 3 cartes qu'elle va mélanger. Le tour classique que tout le monde connait, sauf que la vitesse de mélange de cartes, si au début est tout à fait faisable, passe à une dizaine de mouvements des cartes en 1 sec. Allez-y pour suivre la bonne carte.Du coup, vous faites comme tout le monde et y aller au hasard en espérant tomber juste.Le problème, c'est qu'en cas d'erreur, l'écran se verra remplir d'artefacts qui viendront obstruer le champ de vision. Si pour maman, ce n'est pas trop grave, les cartes étant de bonne taille, ça se complique avec papa qui vous demander de trouver quelle position il adopte en passant à toute vitesse devant la fente laissée entre 2 rideaux parmi 4 choix.Inutile de dire que la fente n'est pas bien grande, que papa passe à toute vitesse (vous avez apparemment quelques centièmes de secondes pour le voir) et que les artefacts se placent là où vous devez justement faire très attention.Bref, je crois que peu de gens ont du passer ce boss tellement c'est ridicule.RÉALISATION :Coté réalisation, c'est beau, c'est propre.La DA et les animations font le taf. Il n'y a pas grand chose à en dire. Mis à Part que le gameplay au paver tactile est très handicapant. De part votre paluche qui cache la moitié de l'écran et parce que Lumen a une latence par rapport à votre doigt et si le jeu en lui même pourrait se faire quand même au tactile, les séquence de labyrinthe avec Lumen deviennent impossible.Je suis vite reparti sur le gameplay classique.PITCH :Vous contrôlez une petite fille qui promène son chien un peu avant la tombé de la nuit et celui-ci a un accident.De retour à la maison, vous ne dites rien et laissez votre sœur partir à la recherche de votre chien décédé.Alors que votre sœur ne revient pas, vous partez à sa recherche et une fois trouvée, celle-ci se fait enlevé par Yomawari.Un esprit qui kidnappe les enfants.Seule, vous décidez de partir a la recherche de votre sœur... seule, en pleine nuit.GAMEPLAY :Dans Yomawari, vous contrôlez donc à nouveau une petite fille qui armé de sa lampe torche devra survivre aux hordes d'esprits malins qui veulent lui faire la peau.Le gameplay est assez basique vu que vous ne pourrez que courir, jeter des consommables ou vous planquer dans des boissons.Et c'est tout.Yomawari est un survival horror game. Vous devez vous promenez dans les rues de la ville et essayer de récupérer les objets qui trainent ci et là pour vous aider à avancer dans l'aventure.Vous passerez donc le plus clair de votre temps à éviter les divers esprits de la ville qui essayeront la plupart du temps de vous tuer. (allez savoir pourquoi)L’héroïne dispose dans lampe torche infinie et d'une barre de stamina qui une fois remplie, vous permettra de sprinter pendant facilement 12 à 15sec avant de devoir reprendre votre souffle.Pratique lorsqu'un esprit vous pourchasse... et en fait, non. Dès que vous êtes proche d'un esprit, votre rythme cardiaque augmente et consomme votre stamina en 3sec.Ce qui fait que si vous n'avez pas de quoi vous cacher à proximité, c'est la mort assurée.Certains ennemis ne vous lâcheront pas, même une fois caché. La plupart, retournent à leur errances après un moment mais certains, reste là, à attendre que vous sortiez de votre cachette pour vous tuer. (Bon, on est d'accord, c'est con mais pas plus que l'idée du boss papa/maman dans The Firefly Diaries)Certains ennemis seront aussi sensibles à certains consommables et vous pourrez aller, utiliser du sel pour conjurer certains esprits, par exemple.Une fois, votre objectif atteint, vous passez au suivant sans qu'il y ait forcement une logique.Vous visitez les endroits de la ville, un par un. Parfois, le jeu vous indiquera l'objectif.On se contente donc de suivre l'objectif indiqué ou suivre ce que la petite fille à indiqué dans son journal.Il n'y a donc pas vraiment de réflexion de notre part, on suit bêtement ce que le jeu nous dit de faire.Il y a beaucoup de collectibles dans le jeu, la plupart ne servent à rien, d'autres nous donnent un peu de background mais rien de vraiment intéressant.Au final, une fois la recherche de collectibles terminé, il ne reste plus qu'à éviter les esprits et atteindre l'objectif et on fini par vite trouver le jeu lassant tant il n'y a finalement que peu d'intérêt dans le gameplay.Mais les dev on quand même eu la bonne idée de mettre un trophée dans lequel vous devez jouer au jeu pendant 50heures.(le jeu est torché en 5/6 heures avec +/- 80% des collectibles)RÉALISATION :Coté réalisation, c'est vraiment beau. On a vraiment l'impression qu'il n'y a pas 2x le même plan dans le jeu. Ce qui fait qu'on se repère assez facilement dans la map.L'ambiance est réussi grâce à la lampe torche qui donne cet effet de film d'horreur.Les esprits sont diversifiés même s'ils n'ont pas forcément d'actions spécifique. (Généralement, ils se contentent de vous poursuivre et vous tuent en vous touchant)La difficulté est correcte, le jeu n'est pas insurmontable avec une durée de vie +/- 6heures.En résumé,Alors, on commence par htoL#NiQ: The Firefly Diary,Bien que le jeu est sympathique il ne marquera pas les esprits sauf par sa volonté de rendre la dernière partie du jeu inaccessible à la plupart des joueurs qui auront acheté le jeu.On se contente de finir les niveaux (les premiers du moins), sans autre but que ça et accablé par sa lenteur de gameplay, le jeu fini par perdre de son intérêt.La latence du personnage y est surement pour beaucoup, dommage, le concept de gameplay avec Umbra était, lui, intéressant.Pour ce qui est de Yomawai, le jeu peut se finir sans trop de difficulté (ouf). Mais il pêche lui aussi par son gameplay mou.Malgré ses qualités graphiques (ambiance) on fini par ne plus trouver d'intérêt à parcourir la ville en prenant soin d'éviter les esprits pour ne pas être à court de souffle et pour bêtement aller à l'endroit désiré...Personnellement, à moins de vraiment le vouloir dans sa collection, htoL#NiQ/Yomawari n'en vaux pas la peine.En tout cas, personnellement, je n'y ai trouvé que peu d'intérêt et donc je ne les conseillent pas.+ La DA (htoL#NiQ / Yomawari)+ Concept sympa avec Umbra (htoL#NiQ)+ Ambiance (Yomawari)- Latence du personnage (htoL#NiQ)- C'est lent (htoL#NiQ / Yomawari)- Gameplay limité (htoL#NiQ / Yomawari)- Pas de replay value pour des jeux si courts (htoL#NiQ / Yomawari)- Le fun est mort (Yomawari)/10