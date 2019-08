Bonjour à tous,



Voici le nouveau trailer de TOCS 3.



Le RPG de Nihon Falcom sortira le 22 octobre 2019 avec les textes en Français et Anglais, et les voix au choix en Japonais ou Anglais. Ce trailer a pour mérite de montrer des images du jeu en Français !



Pour ce qui est de la traduction Anglaise elle est faite par l'équipe historique de Xseed qui a quitté l'entreprise pour rejoindre NISA dans le but d'achever leur travail, et la Française par Nicolas PUJOL qui a traduit Danganronpa V3, et Labyrinth Of Refrain, il est également le traducteur officiel du manga Sword Art Online. Son travail est bien sur fait du Japonais vers le Français !