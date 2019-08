Salut les gens,J'invoque tous les collectionneurs de figurines à venir voir ma modeste collection de figurine Dragon Ball. Si vous n'avez plus de place chez vous, n'hésitez pas à me les envoyer

Et voici celles qui attendent un emplacement...

posted the 08/21/2019 at 03:37 PM by linkudo