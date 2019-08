Consacrant un article sur la pertinence du deal entre Netflix et David Benioff & D.B. Weiss, The Hollywood Reporter révèle au passage que le contrat liant les showrunner de Game of Thrones à Disney semble avoir évolué.

Initialement installé et annoncé à la tête d'une nouvelle trilogie où ils devaient scénariser les trois films, il semblerait que leur rôle se soit réduit à l'écriture du premier film et d'un traitement recouvrant la trilogie en question. Une évolution de leur contrat en lien avec leur deal signé avec Netflix, la production d'une trilogie Star Wars étant chronophage et que Netflix ne voudrait pas attendre 10 ans avant de voir leur première création originale arriver sur leur plateforme.



Un sérieux impact à cette nouvelle trilogie même si l'information n'a pas été confirmé par Disney ou Lucasfilms. Aucuns noms n'est encore sorti concernant celui ou ceux qui prendront leur suite.



Peut être que l'autre trilogie préparé par Rian Johnson va revenir sur le devant de la scène, ce dernier ayant confirmé il y a quelques jours qu'il travaillait toujours dessus.

The Hollywood Reporter - https://www.hollywoodreporter.com/live-feed/are-game-thrones-creators-a-smart-gamble-netflix-1231326