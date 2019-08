Je m'attendais pas a ça, je rentre et qu'est-ce que je vois la Bard's Tale Trilogie dans le Gamepass ! J'avais tout simplement adoré Bard's Tale IV que j'ai fais sur GOG l'année passée je connaissais absolument pas cette licence avant et là ils ont sorti une compilation des 3 premiers épisodes Bard's Tale I ( 1985 ) Bard's Tale II ( 1986 ) et Bard's Tale III ( 1988 ) la compil est évidemment remasterisé par InXile et Kromestudios. avec des dessins fais à la main.Bon après c'est resté très Old School c'est l'ancêtre du Dungeon Crawler qu'on a aujourd'hui mais j'aime bien l'ambiance jusque là ^^