Comme vous le savez, à la sortie du jeu, le season pass était gratuit sur PS4 comme sur One. Je m'étais bien sur empressé de le télécharger.....mais oh surprise, alors que Rimururu est sortie dernièrement, impossible de l'avoir sans payer sur One et j'ai l'impression que le season pass a disparu de mes téléchargement et de mon DD ? est-ce que ça le fait à quelqu’un d'autre ?