Je suis allée a l'exposition sur Shingeki no Kyojin a Roppongi(Tokyo) au 52 eme etage lolL'entree coute environ 19 euros et dure jusqu'a fin septembre si jamais des gens du site sont de passage a Tokyo.Voici quelques photos des planches du manga avant qu'ils soient retranscris en version definitive ainsi que des croquis.

