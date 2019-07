Salut à tous!Comme d'hab, je fais les jeux en décalé par rapport aux sorties. J'ai donc eu le plaisir de faire God of War sur PS4 pro avec le mode supersampling et en difficulté "Donnez-moi un challenge" (c à d juste avant le mode le plus dur).Bref, que dire du GOTY 2018? Excellent jeu mais probablement surnoté à mes yeux. Il ne mérite pas toutes ces notes parfaites, loin de là. Un bon 17/20 voire 18/20 mais clairement pas 20/20.Commençons par les points positifs :C'est magnifique! Je répète, le jeu est juste magnifique. En fait, c'est tellement beau que je sais pas quoi dire. L'esthétique est parfaite, ça ne vise pas le réalisme mais la direction artistique est une grande réussite.Ensuite, le feeling des combats. Je trouve ça souple et puissant. C'est beaucoup moins punitif que pas mal de jeu et pour une fois notre compagnon sert à quelque chose... (Naughty Dog?) Clairement j'ai bien aimé et c'est moins clivant qu'un Dark Souls.La relation père-fils : toute en pudeur et en silence. Je la trouve touchante. C'est cool qu'on ne tombe pas dans l'exagération. Enfin la mise en scène lors des cinématiques de combat arrache la gueule par sa puissance. (on ne peut pas en dire de même lors des scènes plus calmes...) Y'a évidemment plein d'autres points positifs mais ce serait trop longCe qui m'a "surpris" pour un jeu si bien noté:-le bestiaire: c'est pauvre!! Un nouveau skin et hop c'est un nouveau boss. Même la reine des Valkyries c'est juste un best of des coups avec l'effet "banque à PV".-où est passé la musique?!! Pour moi, la bande son est une composante essentielle du JV. Par exemple, j'ai adoré The Witcher 3 en partie grâce à sa musique alors qu'objectivement il est bourré de défauts et bugs. Là dans God of War, ya souvent rien. Même pas une ptite musique qui accompagne lors de l'exploration. Le peu que j'entends dans le jeu est pas mauvais, mais c'est juste trop discret.-les perso secondaires : osef/20 à part le fils évidemment.-le mode rage spartiate totalement inutile. Alors j'imagine il doit y avoir une raison d'équilibrage derrière mais j'ai souvent l'impression de taper dans le vent.-mise en scène cinématique hors combat : que c'est pauvre... On ne lit souvent aucune expression sur les visages, et les caméras sont bof. (OK on joue pas à GOW pour ça). Et Freya qui se lance dans sa quête de vengeance, ça aurait pu être mieux amené.Conclusion : dans les exclus Sony cette gén, il passe évidemment devant Uncharted 4. God of War PS4 pose d'excellentes bases pour la licence et ce petit côté exploration/Zelda m'a bien plus. Du tout bon pour le prochain opus.Mon top 5 cette gén sur PS4/XB1 :1.The Witcher 3 avec ses extensions2.Forza Horizon 23.God of War4.Life is Strange (oui oui...)5.Resident Evil 2 (la nostalgie joue beaucoup avec le DLC musique de l'original)