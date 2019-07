Bonsoir à tousJ'aimerais avoir des avis sur le p20 (possesseurs surtout). Le p20 et pas le p30 (pro) ou le mate 20 (pro) faute de budget peu conséquent. Et éventuellement si certains savaient où en est l'affaire Huawei/US.Merci

Like

Who likes this ?

posted the 07/16/2019 at 08:13 PM by carlexzaibatsu