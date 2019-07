Salut,



Comme vous le savez assetto corsa premier du nom est complétement modable sur pc, ajout de voitures circuits etc. Franchement y a de quoi faire quand on regarde la liste de contenus disponible sur Race Département.



Et il y en a même qui se sont amusés a moder les sonorités moteur et franchement certaines sont tellement bien rendues qu'elles sont même mieux que celles des développeurs.



Je vous laisse juger, perso je suis vraiment impressionné, et je me dit que turn10 et polyphony devraient embaucher des gars comme ça ou s’inspirer de leur boulot.



Car on va pas se mentir, niveau rendu son Pcars 2 est mauvais, forza 7 ils ont essayé des trucs et c'est vraiment bof, et gtsport même si c'est pas mal et que ça a bien évolué depuis gt5/6 (qui avaient les pires rendu de son moteur que j'ai jamais entendu de ma vie pour des jeux de 2010 et 2013) a encore du chemin a faire pour aller chercher un raceroom, rfactor 2, iracing ou encore même le premier assetto corsa vanilla niveau rendu son.



Aller quelques exemples :