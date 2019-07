Divers

No Man’s Sky Beyond, the next big update for Hello Games’ open-universe survival game has been rated for release in Australia, possibly indicating that the game is close to being ready to release to us patiently waiting players.

La prochaine grosse mise à jour deintituléeet annoncée en Mars dernier se voyait accompagnée d'une date de sortie approximative pour cet été 2019. Celle-ci sera à ce jour leur plus importante mise à jour, elle ajoutera notamment un vrai online et le support de la VR.On apprend aujourd'hui que l'extension a été classifiée pour sa sortie en Australie, indiquant ainsi qu'elle devrait être assez proche de sa sortie officielle. Il n'y a pas plus de détails pour le moment mais cela rassure au moins sur les délais annoncés par, n'ayant semblerait-t-il pas pris de retard et nous pouvons être désormais quasiment sûr de la voir débarquer d'ici la fin du mois d'Août, ou même peut-être avant?