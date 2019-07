Une nouvelle vidéo dévoile de nouvelles infos sur Pokémon Épée et Bouclier :







✅ Gigantamaxing



Semble être un effet supplémentaire du Dynamax ?

Change l'apparence de vos Pokémon en plus de les rendre géants.



✅ New Pokémon



De nouveaux Pokemon sont dévoilés



✅ New Gym Leaders



Les maîtres d'arène ont l'air différents entre les versions