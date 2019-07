Salut à tous!



Maintenant que l'on sait de la bouche de Kaz que le développement du prochain GT a commencé, quelques petites info glanées sur le site officiel de Polyphony à la page recrutement et en anglais svp (Poly recrute depuis quelques années des étrangers aussi).



http://www.polyphony.co.jp/recruit/english/

Graphics Programmer :

"From real time rendering to ray tracing, the Graphics Programmer will work to develop highly efficient and high quality graphics for the game.

(...)

The Graphics Programmer will be responsible for a wide variety of work involving the creation of a game that contain graphics that are second-to none."



Je pense qu'on peut dire que les devkits sont bien arrivés^^