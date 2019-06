Bonjour à tous !



Je pensais me prendre Okami HD sur Nintendo Switch mais certaines vidéo-test me laissent songeur.



Peut on utiliser les joycons de la switch comme on le faisait avec la wiimote de la WII afin de peindre ?

Ou même avec les joycons nous sommes obligés de bouger le pinceau avec les joysticks ?



Merci de vos réponses.