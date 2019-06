Control n'a pas fait d'apparition dans les conf, deal marketing oblige j'imagine, mais Remedy était quand même là et certains l'ont essayé.



Pour John de digital foundry c'était sa meilleure expérience E3 et le best looking raytracing game qu'il est vue jusqu'à maintenant même plus que CYBERPUNK.



Ray Traced reflections (avec réflexion sur les surfaces transparents, c'est genre tu peux travers une vitre mais aussi les reflet ) / Ray Traced Diffuse Global Illumination / Raytraced contact shadowing / 1080p/60fps.



A 21:21





RTX on/off







ITW: apparemment le plus gros boss sera dans une mission secondaire.







On a eu une petite vidéo de présentation du gameplay sur le combat et les pouvoirs etc.







Du gameplay







En tout cas heureux de voir le raytracing de plus en plus exploité c'est pour moi plus intéressant que la 4k même si j'aimerais avoir les 2 en même temps lol



Hate de tester ce metroidvania sauce Remedy j'adore cette ambiance SF fantastique, faut je test Hollow Knight moi...



PS: Dsl pour les fautes