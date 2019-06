3,50€/mois

Hello à tous ! Alors je ne sais pas si ça a déjà été partagé mais sachez qu'Pour rappel, le Game Pass Ultimate regroupe votre abonnement, la totale quoi !Alors la technique est très simple, elle consiste simplement à prendre un ou plusieurs abonnements d'un an au Xbox Live et de profiter de prendre 1 mois de Game Pass juste derrière. En faisant ça, Microsoft va vous proposer de fusionner vos abonnements pour ne faire qu'un, ce qui va transformer vos 12 mois de xbox live en 12 mois de Game Pass Ultimate !Je ne sais pas combien de temps dure l'offre mais je vous conseille d'en profiter dès maintenant et de cumuler même plusieurs années d'abonnement (vous pouvez cumuler jusqu'à 3 ans) pour rentabiliser le pass qui risque d'être très intéressant d'ici les mois à venir avec l'arrivée du xcloud !Pour ma part c'est fait ! Je ne toucherai pas au Game Pass PC vu que je n'ai pas de PC puissant, mais ça me fait toujours mon xbox live + game pass à 3,50€ le mois donc je suis largement gagnant !