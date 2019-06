Helloje vois pas mal de messages pour dire que cet E3 etait mauvais et ...Pour moi, cela a été l'un des E3 qui m'a le plus fait bondir de bonheur!bon j'ai commencé avec le nes puis super nes et la genesis de Sega. ( + de 30 ans ^^)Et grand fan de jeu plateforme et de jeu d’aventure.J'ai été très étonné de voir autant d'annonce sur ce type de jeu!2 Zelda, un Zelda like d' ubi, le retour de la saga mana, la collection Grandia en Français, Luigi's Mansion 3, FF7R.Banjo dans SSBU qui annonce peut être un retour!Yooka Laylee IL, Oddworld SoulstormEt ...