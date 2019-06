Malgré que je ne comprenne pas trop l'intérêt de précommander du démat à 70€, je sais que beaucoup ici le font et j'ai justement une petite astuce pour vous permettre d'économiser 7€ (ou plus) sur chacune de vos précommandesLe but est tout simplement d'acheter une carte cadeaux de 50€ et 20€ sur Instant Gaming pour un total de 63€, soit une petite économie bien sympa qui peut s'avérer fructueuse sur le long terme.Mieux encore, si vous achetez les éditions "ultime" avec season pass vendues souvent 99€ ou plus, vous pouvez carrément gagner 10€ en utilisant le système de cartes.Bref, c'est vous qui voyez, je ne fais que partager cette petite astuce que j'utilise. D'ailleurs n'hésitez pas à passer par mon lien affilié pour me faire gagner quelques petits centimes à chaque commande, ce serait sympa pour proposer des concours sur mon Twitter