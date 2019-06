Microsoft souhaite également s'investir sur PC avec l'arrivée d'un Gamepass prévu spécialement pour le PC c'est maintenant au tour de l'XBOX app de se dévoiler un peut plus. cette application XBOX aura pour but de dissocier le Windows Store et la Gaming centralisé dans une application XBOX qui servira de launcher et plus encore car il sera en effet possible de contacter des amis et discuter via des groupes également. La frontière entre le PC et la XBOX se brise d'avantage.ça me donne bien plus envie d'aller sur PC avant le Windows Store était une horreur là j'aime beaucoup le design sobre ça fait très clean et moins fouillis et surtout ça se centralise uniquement sur le Gaming.