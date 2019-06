Polyphony Digital, le studio derrière la série Gran Turismo vient de quitter ses anciens locaux de Tokyo pour de plus grands toujours à Tokyo.Le studio dispose aussi d'une antenne à Fukuoka inaugurée le mois dernier.Donc question : d'où vient tout cet argent?!!A priori pas des ventes de GTSport qui même, s'il n'est pas un flop total, n'a pas le succès des anciens épisodes.De même Playstation qui est maintenant une marque américaine, ne semble plus trop croire au marché des jeux de courses. La fermeture de Evolution Studios (Driveclub) en est la preuve à mes yeux. Et comment leur donner tort quand on voit que Forza Horizon qui est unanimement acclamé n'atteint pas non plus des chiffres fous.Peut-être les liens de Polyphony avec Sony la maison-mère et d'autres constructeurs automobiles (Poly reste très discret sur son travail avec eux.)Pour salon réservé aux pro de l'image, (écran estimé à plus d'un million de dollars)En 8k/120fps pour un autre salon proGTSport en 8K pour mettre en valeur les nouveaux écrans haut de gamme Sony. (seul jeu parmi les autres vidéo de la démo)Nouveau studio de Tokyo (plus d'images http://www.gtplanet.net/polyphony-digital-new-tokyo-office/ ):