Salut tout le monde, je sors tout juste de la séance et j'avais envie de vous faire un avis à chaud comme ça, à la fois pour vous dire ce que j'ai pensé du film mais aussi pour vous aider si jamais vous hésitiez à le voirEt verdict... Le film est super sympa en réalité ! On passe un agréable moment en compagnie de Tim (joué par Justice Smith) et de son fidèle compagnon Pikachu (doublé par Ryan Reynolds).Le film est, comme vous vous en doutez si vous avez vu les bandes-annonces, parsemé de blagues en tout genre, mais dans les faits celui-ci contient aussi sa part de moments d'émotion et de scènes plus intimistes, un peu à la manière de Shazam ou bien Spider-Man Into The Spider-Verse (ou New Generation, par chez nous). Si j'ai sorti ces 2 exemples, c'est que sur bien des points ces 3 films se ressemblent, et reprennent un peu à leur sauce la même thématique (celle de l'enfant orphelin qui doit faire face à son destin et est amené à vivre des aventures rocambolesques).C'est d'ailleurs une sorte de nouvel "effet de mode" j'ai l'impression ces derniers temps, car d'habitude soit on nous fait croire à travers les bandes-annonces que le film va être épique et "sombre" (Hey Marvel) mais contient en réalité plein de blagues "pipi caca" qui dédramatise les scènes voulues comme intenses (ce qui rentre parfois en contradiction totale avec l'ambiance que nous vend les trailers) ou soit on nous vend un film à vertu 100% humoristique (Hey Deadpool), ce qui se retrouve effectivement bien une fois le film vu en salle.Mais là, à travers ce film et les 2 autres cités, j'ai été agréablement surpris par leur approche qui au fond, raconte vraiment quelque chose, parle et traite de thématiques intéressantes, et n'est finalement pas autant animée par le désir de faire un film destiné en premier lieu aux enfants, comme on pourrait le penser (bon, en vérité je suis sûr que si mais c'est un débat intéressant je trouve car il y a de nombreuses lectures que les plus jeunes ne percevront pas forcément).Désolé pour ce petit aparté je reviens au film pardonAlors, sans trop en dire, déjà je pense qu'hormis les enfants, si on ne connait strictement RIEN aux Pokémon et que l'on est adulte, il y a de fortes chances pour que le film nous fasse chier et qu'on le trouve bof, mais ce n'est que mon humble avis. Pour ma part, sans être un pur fanboy de la licence, j'ai joué à la plupart des jeux sortis au cours de mon enfance (pas fait le jeu éponyme "Détective Pikachu" dont le film est tiré en revanche) donc je connais un minimum l'univers de Pokémon. Car, oui c'est un réel plaisir de voir les Pokémon prendre vie sous nos yeux à l'écranBien-sûr, certains sont moins bien réussis que d'autres, mais pour la plupart, l'effet "réaliste" passe plutôt bien, contrairement à un certain :tousse: Sonic :tousse:Après, la grande majorité des Pokémon peuplant le film sont issus des premières générations donc, pour ceux qui comme moi ont un GROS retard sur la licence et n'ont fait aucune nouvelle version sortie depuis plus de 5 ans ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas perdus, même moi je les ai tous reconnuAu final, si vous aimez Pokémon, je ne peux que vous conseiller ce film qui respecte bien l'univers et l'ambiance de la licence, tous supports confondus. On sent vraiment que l'équipe du film a travaillé main dans la main avec la "The Pokémon Company" et cela se ressent du début jusqu'à la fin. Concernant l'intrigue, elle reste relativement simpliste mais vous vous attendiez à quoi au final c'est Pokémon les mecsQuoique, je trouve qu'elle est plutôt sympa à suivre néanmoins et le film répond bien à toutes les questions qu'il nous pose au début, même à celles dont on s'en fout ou dans lesquelles (à titre perso) j'attendais pas forcément de réponses (comme par exemple comment et pourquoi Pikachu parle dans ce film). ET puis, Ryan Reynolds en Pikachu, what elseVoilà, désolé pour le pavé, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire sauf si cela amène à du spoil (ou bien en pv au pire)