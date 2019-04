Bon ben je rentre juste d'une soirée ciné un peu folle : mon ciné projetait Avengers Infinity War à 20h30 suivi de l'avant première, à minuit cinq, d'Avengers Endgame.Comme toujours dans ce genre de soirée, le truc cool, c'est l'ambiance : salle pleine à craquer, que des geekos / geekettes dans la salle, un mec avait le gant de Thanos (avec les loupiottes et tout), un gamin de dix ans déguisé en Spiderman s'est fait applaudir par toute la salle (j'ai pas pu m'empêcher de raisonner en vieux papa et me dire que c'était pas une heure pour un gosse de son âge m'enfin...)Bref.. Je l'avais déjà rematé il y a deux jours, n'étant pas au courant de sa projection ce soir. Donc je me le suis encaissé deux fois en deux jours. Et je ne le regrette pas une seconde. Je reste sur le premier sentiment qui m'avait étreint lors de la première projection, l'an dernier :(si tant que cela soit un genre).J'ai jamais compris ceux qui disaient que la fin était naze parce que "on savait qu'ils étaient pas vraiment morts blablabla y'a la suite qui va tout défaire etc, etc". Franchement, j'en ai rien à foutre. Le film existe pour ce qu'il est, et je continue à dire qu'il fallait des balls énormes de la part des auteurs pour terminer sur une défaite aussi cuisante. Un final désespéré, noir au possible, qui nous aura retourné en nous montrant que finalement, c'était davantage un film sur Thanos plutôt que sur les Avengers ("Thanos will return" ahah ce troll). Bref, j'adore ce film. Le revoir ce soir m'a rappelé à quel point toute sa structure est géniale, faisant la part belle à tous les personnages à tour de rôle, multipliant les planètes, les parcours qui se recoupent, les enjeux. Franchement, c'est pour moides films de super-héros.Et donc,. J'avais fait exprès de pas regarder la moindre bande annonce (je crois qu'elles ne montraient pas grand chose de toute façon) pour garder la surprise totale. Et franchement, juste après avoir revu Infinity War, ce soir, je me suis encore posé la même question : comment enchaîner après un truc pareil ? Comment passer après un tel mastodonte, un tel missile nucléaire ? Après cette fresque guerrière et iconique complètement démentielle ?Franchement, je ne voyais pas.Ben le truc, c'est que mon comparo avecsemble encore plus justifié, parce que finalement,, c'est un peu. Dans quel sens ? Dans le sens "difficile de faire mieux que le film d'avant" déjà, et puis même : dans la structure du récit.En fait, alors qu' Infinity War semble justifier pleinement chacune de ses minutes en faisant passer tout seul un métrage de deux heures trente (y'a pas une scène en trop dans ce film), ici, c'est plus pareil. Oui, je pense qu'il y aura consensus sur le fait qu'il y a de sacrés longueurs.Le film démarre sur le constat du final précédent - ça c'est normal. Faut du temps pour accuser le coup. Mais même lorsqu'il choisit de rebondir, c'est à l'aide d'un scénario qui évoquera à beaucoup d'entre vous le genre de vieuxdont Star Trek avait le secret. C'est assez léger, ça prend son temps, et le rythme fait alors furieusement penser à une vieille série télé.Mais justement, c'est parce que l'occasion est trop belle pour Marvel de placer là tout ce qu'ils voulaient mettre pour cette occasion : des gags (franchement super, super drôles) à la pelle, et des hommages innombrables à tout le taff effectué depuis dix piges.Ambiance plaisir coupable. Franchement agréable, hein, on est sur du Marvel haute qualité (perso je suis fan, donc je bouffe sans compter), mais à mille lieux de la profondeur et de la dramaturgie du film précédent.Et puis, dans la dernière heure, tout s'envole, et là ça repart dans le gros, gros, gros (très gros) budget. Fan service à tous les étages, avec des séquences qui mettront la gaule à toute une bande vieux geekos (j'avoue : j'en faisais partie) (la bande de nerds assis derrière moi n'en pouvait plus... Je cite mon voisin de fauteuil : "ah putain je jouis les mecs !!!" voilà ces paroles n'engagent que lui mais vous avez le tableau xD)Alors au final, c'est bon ? Oui mon capitaine, c'est bon. Mais ce n'est pas le même genre de chef d’œuvre que son prédécesseur. Je réitère ma comparaison : c'est vraiment comme, en fait : des longueurs et des péripéties un peu tirées par les cheveux pour nous amener au plus gros final possible, du genre à rendre les fans complètement foufous., c'est le film fan service par excellence. C'est le film héritage, c'est le truc qui boucle la boucle. Mais du coup, le métrage s'enferme dans cette fonction, avec toutes ces cases qu'il doit cocher, et il ne peut pas briller autant que le film précédent. Infinity War était un chef d'oeuvre, Endgame est un épilogue. Qui tire bien sur la corde pour qu'on se fasse plaisir une dernière fois avec tous ces personnages (le film dure 3h ! o_O). Mais oui, c'est vrai, qu'est-ce qu'on se fait plaisir.Les haters de Marvel détesteront, comme d'hab'. Mais pour les fans, il y en a qui vont pas s'en remettre tant le film propose des idées / séquences jouissives.De toute façon, pourquoi je m'emmerde à écrire tout ça ? Vous savez bien que vous allez aller le voir xD