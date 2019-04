Ce soir à minuit auront lieu les premières séances Française d'Avengers. J'y serais et je vous reviendrez avec une critique vidéo dans la nuit.



Mais d'ici là pour fêter l’événement, on à tourné un petit sketch qui s’intéresse au "What If" Ant-Man et Hawkeye avaient participés à Infinity War ...







Hésitez pas à commenter, à partager, à liker, tout le traditionnel baratin commercial du youtube game (mais on a bossé, ça mérite ^^)