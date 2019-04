Salut à tous, Depuis l'annonce j'étais hyper excité de refaire Ninja Gaiden 2 sur one x ! Je vais sur le store et là o' m'annonce que le jeu n'est pas disponible dans ma région au même titre que psychonauts un jeu que j'adorais et que je ne peux pas faire sur la console !!! Bref je suis ultra deg ! Des solutions ?

Who likes this ?

posted the 04/17/2019 at 08:34 AM by crazycrash