• Scavenge Raid - Les joueurs doivent s'emparer des ressources dispersées sur la carte pour l'emporter.

• Vaccine Hunt - Les joueurs doivent récupérer et conserver un objet pour marquer des points pour leur équipe.

• Swarm Deathmatch - Les deux équipes s'affrontent jusqu'à la mort.

• Swarm Domination - Capturez des zones pour marquer des points et remporter la victoire en équipe.

• King of the Hill - Capturez la colline et gardez-en le contrôle pour marquer des points de victoire.

World War Z sortira sur PC, One et PS4 le 16 avril prochain.

Pour rappel, le jeu comprend un mode histoire jouable en coop avec jusqu'à 3 amis, et se déroule dans 4 villes différentes (New-York, Jerusalem, Moscou, Tokyo), chacune avec sa histoire propre. En terme de gameplay on pourra choisir entre faire exploser la horde ou se la jouer furtif. Enormément d'armes sont de la partie.Il y aura aussi plusieurs modes multijoueurs :