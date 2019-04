hello GK,etand nouveaux sur le PC gaming je suis un peu perdu, je suis plutôt demat et je me demand ou trouver les jeux à bon prix?J'ai payé Métro Exodus plein tarif sur l'Epic Store et je cherche Sekiro mais sur Steam c'est plein tarif aussi pour l'instanten physic je sais pas trop ça m'intéresse aussi mais je n'ai pas de lecteur pour...ou vous allez vous et vous me conseillez quoi?PS: je suis dans un pays étranger en ce moment en plusdsl pour les fautes