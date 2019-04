16 avril









Attendu pour leprochain sur PC, One et PS4, la campagne de World War Z comportera 4 épisodes : New-York, Jérusalem, Moscou et Tokyo, divisés en 3 parties chacun avec des histoires spécifiques. L'IA s'adaptera constamment à notre façon de jouer. Par exemple jouer furtivement permettra de croiser moins de zombie et ainsi conserver ses munitions.Plusieurs modes multijoueurs seront disponibles au lancement comme du match à mort par équipe, un mode roi de la colline, de la domination... Enfin il sera possible de jouer en coopération avec trois amis, six classes de personnage seront disponibles, ainsi qu'un paquet d'armes.