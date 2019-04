Bien le bonjour mesdames,Point de gaming aujourd'hui mais juste le relais d'une vidéo sur laquelle je suis tombé aujourd'hui (grâce à Le stream) :Elle a été réalisé par le YouTuber Micode, une chaîne dédié a tout ce qui est high-tech/informatique, il revient dans cette vidéo sur les messages d'erreurs qu'on reçoit lorsque on navigue sur le net, sur des sites non protégés notamment (cc gamekyo :nerdil va donc expliquer comment ça fonctionne et quel est le but de chacune de ces erreurs bref, mieux que des mots voilà la vidéo en question, c'est super intéressant: