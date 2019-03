Salut à tous,Pour ceux qui s'intéressent à Super Dragon Ball Heroes: World Mission dont la sortie Française est prévue le 5 Avril, sachez qu'une démo Jap est dispo depuis quelques heures sur le store Switch.ATTENTION CE QUI SUIT SPOILE LE CONTENU DU ROSTER ET COMBATS DE LA DEMOEn fait on commence par choisir un avatar parmi les différentes races et il y a quelques combats de tutoriel pour se familiariser au gameplay of courseLes combats se déroulent en 7 Vs 7 et on peut déplacer les cartes aussi bien avec les boutons que uniquement en tactile ( le coté tactile est super sympa au passage).Durant le tutoriel composé de 5 combats nous avons la possibilité de jouer une team imposée consistant en Goku SSJ dogi déchiré, Gohan SSJ2, Piccolo, Vegeta SSJ, Trunks SSJ, Tenshinhan, C16Une fois le tutoriel passé, il y a possibilité de jouer à 4 vrais combats détaillés plus bas.Pour ces 4 combats ,au niveau cartes jouables on peut comme je l'ai dit en choisir 7 parmi les suivantes:- Avatar-2 Krilin (chauve, dogi rouge)- 2 Mystic Gohan- 2 C18 (survet rose de DBS)- 2 C17 (tenue du tournoi du pouvoir de DBS)-Gotenks SSJ3- C21 mode normal- Trunks Xeno mode normal (manteau noir et épée)- 2 Piccolo ( avec et sans cape)- Hildegarn transformé- Vegeta SSJ Blue- Goku SSJ Blue- Kaiohshin du Temps- Golden Frieza-Ribriane transformée- Frost forme finale- HitTowa forme Princesse/ déesse démoniaque- Toppo- Super Mira- Jiren- Gotenks adulte mode normal avec épée- Goku adulte mode normal- Vegeta adulte mode normal avec armure sans épaulettesLes 4 combats nous opposent quant à eux aux équipes suivantes:- Jiren, Toppo, Hit, Caulifla, Ribriane transformée, Bergamo,Aniraza- C21 mode normal, Gattai Zamasu avec tete moitié verte/moité violette et bras dégueu, Sper C18, Li Shenron, Bojack, Janemba transformé, Hildegarn transformé- Towa mode Princesse/ Déesse démoniaque, Super Mira, Fuu, Broly SSJ4 corrompu masqué, Buu avec Dabura absorbé, Janemba corrompu, un mec masqué capuche rouge- Goku enfant avec armure du film Broly, Vegeta enfant avec armure et cape du film Broly, Kuriza (fils de Frieza) qui évolue en Golden Frieza, Mini Cell qui évolue en Cell X, Pan qui évolue en Kale SSJ, Uub qui évolue en Buu avec Gotenks absorbé, Gotenks SSJ3A noter que chaque combat permet de gagner un objet mais PAS de nouvelle carte.A noter que , en appuyant sur la touche + du pad, le menu propose aussi de créer sa propre carte ou on doit choisir une ou plusieurs images de persos dont on peut changer la taille, position et orientation sur la carte, l'arrière plan, des effets (aura, étincelles, etc) et paramétrer les stats de la carte niveau HP, attaque, défense, attaque spé, nombre d'étoiles, effets pendant les combats etc...La langue posant problème, je n'ai pas pu vraiment tester ce mode création mais cela laisse présager du lourd...Au final, cette démo propose pas mal de contenu vu le nombre de persos jouables qui est très alléchant pour tout fan de DB...Rappelons-le, les quelques 1160 cartes du jeu final permettront d'incarner 350 persos tirés autant des séries, OAVs et films existants que des personnages inédits propores à l'univers de Dragon Ball Heroes.