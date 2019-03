Il y a absolument rien d'officiel mais je me baladais un coup sur Twitter et je vois un Tweet de Ebba ljungerud ( la CEO de Paradox Interactive )elle se trouve a Seattle chez Harebrained Schemes ( le Studio à l'origine de Shadowrun Returns / Shadowrun: Dragonfall / Shadowrun: Hong Kong ) La licence Shadowrun en JV appartient à Microsoft qui permet au studio Harebrained Schemes d'utiliser la licenc, on voit sur l'image un T-Shirt XBOX ONE mis en évidence au centre et c'était l'année passée Microsoft à renouveler la marque de Shadownrun > blog_article419332.html il se pourrait donc qu'à l'Instar de VTMB2 Paradox Interactive travail avec Harebrained Schemes ( qui est un petit Studio composé de 70 personnes ) sur un Nouveau Jeu Shadowrun de la trempe de VTMB2 développé par Hardsuit Labs ( qui sont également 70 personnes mais avec du soutient de Paradox )